Школьники из Балашихи собрали гумпомощь для детей Донбасса

Волонтеры регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе вместе с учащимися Петровской гимназии подготовили очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Сбор проходил в рамках акции губернатора Московской области Андрея Воробьева «Доброе дело» и приурочен ко Дню защиты детей.

Помощь направят в два детских учреждения на территории Донбасса. В состав партии вошли сладости, детские книги, спортивный инвентарь, товары для творчества, игрушки и средства личной гигиены. Общий вес отправляемой помощи составит около двух тонн.

Руководитель ресурсного центра в Балашихе, председатель Общественной палаты Елена Жарова отметила, что они не оставляют без внимания мирных жителей, особенно детей. Балашиха сотрудничает с детским центром, и регулярно при поддержке главы округа Сергея Юрова туда передают подарки, поздравления и необходимые товары.

Учитель музыки и педагог-организатор Петровской гимназии Елена Пидимова рассказала, что гимназия давно участвует в волонтерской программе от Общественной палаты. Когда увидели сообщение о том, что требуется помощь, устроили в школе небольшой сбор и сегодня пришли помочь с сортировкой груза.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате, общественных приемных «Единой России» и на Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора размещена на сайте.