Школьники из Балашихи приняли участие в акции «Диктант Победы»

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» собрала жителей городского округа Балашиха на 34 площадках для проверки знаний о событиях Великой Отечественной войны. Участники, среди которых были школьники, взрослые и ветераны, за 45 минут ответили на 25 вопросов.

Ученица 10 класса «Земской гимназии» Амелия Перейра-Мартинес рассказала о своем опыте подготовки к диктанту.

«Я всегда интересовалась историей, поэтому когда узнала об акции, сразу решила принять участие. Готовясь к диктанту, я смотрела документальные фильмы о войне, повторяла ключевые даты», — сказала школьница.

Отметим, что «Диктант Победы» проводят с 2019 года. Акция объединяет людей всех возрастов и национальностей для сохранения памяти о героическом прошлом страны. Принять участие в мероприятии может каждый, независимо от возраста и уровня подготовки.