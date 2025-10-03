Школьники из Балашихи представят Подмосковье на конкурсе «Безопасное колесо»

Школьники из Балашихи готовятся к финалу всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Отряд «Дорожный дозор» из школы № 30 стал победителем Московского областного этапа ЮИДовских соревнований и был выбран для представления Московской области в финале, который пройдет в лагере «Смена» на побережье Черного моря.