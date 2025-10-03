Школьники из Балашихи представят Подмосковье на конкурсе «Безопасное колесо»
Школьники из Балашихи готовятся к финалу всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Отряд «Дорожный дозор» из школы № 30 стал победителем Московского областного этапа ЮИДовских соревнований и был выбран для представления Московской области в финале, который пройдет в лагере «Смена» на побережье Черного моря.
Финальный этап конкурса пройдет в лагере «Смена», расположенном на побережье Черного моря. Так, 356 ребят из 89 регионов России продемонстрируют свое знание правил дорожного движения, умение действовать в непредвиденных ситуациях, навыки оказания первой помощи и фигурного вождения на велосипеде и электросамокате.
Соревнования продлятся до 9 октября. Для детей подготовлена также культурно-досуговая программа, спортивные игры и творческие вечера.
Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации.