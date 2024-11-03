Школьники из Балашихи побеседовали с психологом-наркологом

Медицинский психолог из Балашихи объяснила подросткам о вреде наркотиков и психотропных веществ. В ноябре профилактические мероприятия пройдут под названиями «Здоровье — твое богатство» и «Чистое поколение-2024».

Медицинский психолог наркологического диспансера Мария Гусева рассказала, что профилактическая работа со школьниками будет во многом эффективней, если говорить о важном на одном с ними языке.

«Здесь очень важна форма подачи информации. Ребята активно включаются в обсуждение темы, когда им представляют ситуацию на примере их ровесников. У них появляется живой интерес в виде вопросов, начинается дискуссия. Также школьникам нравится смотреть тематические фильмы, которые мы показываем на уроках», — рассказала Мария Гусева.

В этом году медицинские психологи и врачи-психиатры-наркологи выступили 116 раз на тему вреда наркомании, алкоголизма и психотропных веществ, опасных последствий использования вейпов. Специалисты провели лекции для 2,1 тысячи школьников и студентов.

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