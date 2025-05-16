Школьники из Балашихи победили в областном турнире математических боев

В составе команды было пять участников. На предварительном этапе ребята успешно прошли отбор и вышли в первую лигу турнира, где соперничали с семью сильнейшими командами из разных городов Подмосковья. В числе соперников были учащиеся школ с углубленным изучением математики и физико-математических лицеев.

Наставником команды «Люди Y» выступила Татьяна Евсеева, учитель математики, руководитель школьного методологического объединения учителей математики и информатики школы № 26.

«Я сопровождала ребят на протяжении всего турнира, жила с ними на территории, где проходили состязания. Благодаря этому мы с ребятами все время были в контакте, обсуждали тактику боя, настраивались на успех. Эта победа — результат настоящей командной работы и вовлеченности каждого участника», — рассказала Татьяна Евсеева.

Математические бои — это командное интеллектуальное соревнование, в котором участники решают задачи повышенной сложности в условиях ограниченного времени. Такие турниры развивают логическое мышление, аналитические способности и навыки работы в команде.