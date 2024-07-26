Школьники из Балашихи победили на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Фото: Министерство образования МО

Ученики гимназии № 1 из Балашихи выиграли две золотые медали на соревнованиях по легкой атлетике. Они прошли в рамках первенства России до 23 лет.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, первое место на дистанции 800 метров заняла Софья Беспалова. Она преодолела расстояние за две минуты и 16 секунд. Золото также выиграл Дмитрий Юрин, который за четыре минуты и четыре секунды пробежал 1,5 тысячи метров.

«Впереди у молодых спортсменов еще одно важное событие — отбор на первенство страны по эстафетному бегу. Подготовка к этому соревнованию требует не менее серьезного подхода и нацеленности на высокие результаты. Желаем удачи», — добавили в министерстве.

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