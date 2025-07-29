Школьники из Балашихи победили на окружном этапе конкурса «МедиаПритяжение»

В рамках окружного этапа команда создала социальный ролик под названием «Дом». В центре сюжета — герой, который размышляет о том, что такое настоящий «дом». Этот вопрос, казалось бы, прост, но в ролике он раскрывается через призму жизненного опыта и личных переживаний. Зритель наблюдает за процессом взросления главного героя, за его жизненными этапами и теми испытаниями, с которыми он сталкивается. В конце видео герой находит ответ на свой вопрос о том, что такое дом, и что делает его не только местом, но и состоянием души.

Ролик не только стал победителем на уровне округа, но и набрал наибольшее количество баллов среди всех федеральных округов России. Это достижение стало возможным благодаря совместной работе команды, их креативности и стремлению донести до зрителей важные идеи.

«Этот успех не только наш! Он принадлежит каждому, кто поддерживал, верил и помогал нам на пути к финалу. Отдельное огромное спасибо нашим любимым родителям — за вашу бесконечную поддержку и вдохновение; администрации школы — за возможность творить и развиваться. За два года работы именно вы стали нашим настоящим „Домом“», — поделились участники команды медиацентра «Наш контент».

Теперь ребятам предстоит финальный этап конкурса, который пройдет в Москве.