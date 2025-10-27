Школьники из Балашихи победили на областном чемпионате по дебатам

Ученики школы № 5 городского округа Балашиха одержали убедительную победу на областном чемпионате по дебатам, завоевав первое место среди 32 сборных из разных городов Подмосковья. Команда «Аргумент» сумела опередить более 30 соперников, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерство ведения дискуссии.

В этом году чемпионат собрал 94 участника, которые состязались на базе гимназии имени Е. М. Примакова. Программа мероприятия была построена таким образом, чтобы не только выявить сильнейших дебатеров, но и развить у школьников важные навыки. В образовательном модуле участники изучали основы искусства дебатов, учились строить логичные и убедительные аргументы, вести конструктивный диалог и корректно реагировать на противоположные мнения. Кроме того, для повышения уверенности и выразительности выступлений были организованы тренинги по актерскому мастерству и самопрезентации.

Соревновательный модуль проходил в формате «Всемирный школьный формат дебатов», где команды применяли полученные знания на практике, участвуя в динамичных и насыщенных обсуждениях. Завершился чемпионат командными активностями и культурной программой, что способствовало укреплению дружеских связей между участниками и созданию позитивной атмосферы.

Организаторами чемпионата выступили Образовательный центр «Взлет», Центр лидерских программ АНОО «Областная гимназия им. Е. М. Примакова» и Министерство образования Московской области. Такое сотрудничество позволило создать качественную и всестороннюю программу, направленную на развитие лидерских и коммуникативных навыков у школьников.