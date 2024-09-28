Школьники из Балашихи отправят 450 комплектов сухого душа в зону СВО

Ученики 7-го класса балашихинской школы № 30 сплотились, чтобы поддержать российских военных на передовой. На базе Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» они приняли участие в двух творческих мастер-классах, сделав 450 комплектов сухого армейского душа.

Под руководством многодетной мамы Ангелины Векилян и ее детей школьники подготовили наборы, в которые вошли специально пропитанные губки, парикмахерские полотенца и ватные палочки. Эти практичные комплекты для солдат в скором времени отправятся на фронт из Балашихи.

«Хотелось, чтобы ребята не просто приобрели новый навык, но и почувствовали себя частью чего-то важного. Нашим бойцам сейчас непросто, важно их поддерживать и окружать своим вниманием», — рассказала исполнительный директор «Фонда „Защита“ Ирина Митюрина.

Изготовленные школьниками свечи и наборы сухого армейского душа пополнят очередную партию гуманитарного груза, который формируется совместно с председателем правления Фонда, депутатом Сергеем Чураковым и отправится на передовую в ближайшее время.

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