Школьники из 35 учреждений Балашихи приняли участие в киберспортивных боях

Школьники из 35 образовательных учреждений соревнуются в двух популярных дисциплинах — Dota 2 и Counter-Strike в рамках групповых этапов направления «Фиджитал» Балашихинской школьной лиги. Соревнования проходят в инновационном фиджитал-центре SMP Esports, который открылся на базе Ледового дворца «Арена Балашиха».

Ежедневно на площадке проходит до 16 турниров. 23 марта состоятся соревнования лучших команд в Dota 2 и Counter-Strike. После завершения группового этапа участники смогут продемонстрировать свои навыки не только на экранах, но и в реальной жизни: в программу будут включены заезды на настоящих радиоуправляемых автомобилях и гонки дронов.

«Мы уже третий год развиваем Балашихинскую школьную лигу, и сегодня выходим на новый этап. Благодаря сотрудничеству с партнерами у нас появляются долгожданные направления — киберспорт и фиджитал-дисциплины. Уже сейчас к ним проявляют интерес более тысячи школьников, проходят внутренние соревнования в образовательных учреждениях», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На площади более 300 квадратных метров создана высокотехнологичная инфраструктура, которая включает несколько функциональных зон: профессиональная зона симрейсинга с 10 гоночными симуляторами, игровой кластер на 30 компьютеров топовой конфигурации, специализированная площадка для дронов «Квадросим», зона фиджитал-гонок с радиоуправляемыми моделями, консольная зона с игровыми станциями PlayStation.

Многофункциональный центр позволяет развивать сразу несколько официальных дисциплин фиджитал-спорта, включая киберспортивные гонки, соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами, а также двоеборье, сочетающее виртуальные заезды и гонки на радиоуправляемых моделях.