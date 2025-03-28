Школьники из Химок выиграли Гран-при конкурса «Орлята России»

Финал областного конкурса «Орлята России» прошел в Химках. Местная команда из школы «Лидер» сразилась с ребятами из восьми муниципалитетов Подмосковья и завоевала главный приз.
Школьники со всего Подмосковья проверили свои знания в интеллектуальной викторине. Вопросы были связаны с патриотическим движением «Орлята России». Этот проект направлен на развитие социальной активности учащихся младших классов и ориентируется на спорт, науку и творчество.
Теперь победителям предстоит принять участие в тематической смене «Орлята России» в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городском округе Одинцово.
Отметим, что в Химках программа реализуется с 2023 года во всех начальных классах школы «Лидер». Помимо этого, участие в ней принимают наставники из седьмых и восьмых классов.
Перехитрил врага. Российский танкист привел к своим пленившего его боевика ВСУ
Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
В США сообщили о встрече военного самолета с роем НЛО
Погибший в Курской области боевик носил нашивку морской школы Карла III
Названа минимальная сумма для семьи для покупки самого необходимого
Вторая ракетка России Касаткина объявила о смене спортивного гражданства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте