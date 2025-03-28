Школьники из Химок выиграли Гран-при конкурса «Орлята России»

Финал областного конкурса «Орлята России» прошел в Химках. Местная команда из школы «Лидер» сразилась с ребятами из восьми муниципалитетов Подмосковья и завоевала главный приз.

Школьники со всего Подмосковья проверили свои знания в интеллектуальной викторине. Вопросы были связаны с патриотическим движением «Орлята России». Этот проект направлен на развитие социальной активности учащихся младших классов и ориентируется на спорт, науку и творчество.

Теперь победителям предстоит принять участие в тематической смене «Орлята России» в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городском округе Одинцово.

Отметим, что в Химках программа реализуется с 2023 года во всех начальных классах школы «Лидер». Помимо этого, участие в ней принимают наставники из седьмых и восьмых классов.