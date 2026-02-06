Школьников и студентов Подмосковья пригласили на IT-соревнование

Школьники и студенты средних профессиональных образовательных учреждений приглашаются к участию в хакатоне «По страницам». Главная задача участников — разработать систему рекомендаций для книжного сервиса, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Участникам предстоит создать персонализированную подборку из двадцати книг для каждого пользователя на следующий месяц. Рекомендации должны быть релевантными и учитывать интересы читателей, обеспечивая при этом жанровое разнообразие.

Работа будет проводиться с использованием реальных данных о пользователях, их взаимодействиях, а также информации о книгах и жанрах. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команды.

Заявки на участие принимаются до 18 февраля на сайте мероприятия.