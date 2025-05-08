Школьники и студенты Подмосковья стали победителями проекта «Без срока давности»

Министр просвещения России Сергей Кравцов 7 мая встретился с победителями и призерами всероссийского проекта «Без срока давности». Мероприятие прошло в Музее Победы. На нем подвели итоги конкурса сочинений и фестиваля экспозиций, сообщили в Минобразования МО.

В число лучших вошли 76 человек и 43 образовательные организации. Им вручили дипломы и подарки, самых активных пригласили на парад Победы на Красной Площади.

Призером от Московской области стал ученик 8 класса школы № 4 имени П. И. Климчука Щелкова Назар Федоров с сочинением «Август». В дополнительной номинации «За привлечение обучающихся к тематике проекта „Без срока давности“» среди выставок победила гимназия № 1 Балашихи.

Проект «Без срока давности» реализуется с 2018 года. В этом году на конкурс представили более 700 тысяч письменных работ, в фестивале экспозиций поучаствовало более 3,5 тысячи образовательных организаций.