Школьники и студенты Подмосковья собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Еще одна акция по сбору гуманитарной помощи для участников СВО завершилась в Подмосковье. Школьники, студенты, учителя и активисты передадут военнослужащим одежду, предметы гигиены, лекарства и многое другое.

Участники акции собрали гуманитарную помощь как для находящихся на фронте бойцов, так и для тех, кто сейчас проходит лечение в госпиталях. Как отметили в Минобразования Подмосковья, желающие смогли принести одежду, медикаменты, сладости и другие необходимые вещи. Школьники и студенты также изготовили талисманы, броши и обереги для военнослужащих.

Кроме того, для учащихся прошли мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей и сухого душа. Бойцам также написали письма и открытки, чтобы поддержать их боевой дух.

К акции также присоединились родители школьников и педагоги.