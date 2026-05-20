Учащихся Подмосковья пригласили на соревнование по информационной безопасности

В Подмосковье пройдет открытое индивидуальное онлайн-соревнование по информационной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Соревнование направлено на повышение уровня теоретической подготовки и практических навыков участников, формирование системного подхода к защите информации, а также развитие профессиональных компетенций в области выявления и устранения уязвимостей.

Принять участие могут школьники, абитуриенты и студенты российских вузов, обучающиеся по направлению «Информационная безопасность».

Дистанционный этап стартует 22 мая на онлайн-платформе Caplag. Регистрация открыта до 21 мая 16:00. Уточнить подробности и подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.