Школьники и студенты Подмосковья смогут пройти онлайн-курсы от «Яндекс Лицея»

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщило о запуске новых самостоятельных курсов от Яндекс Лицея. Учащиеся в возрасте от 13 до 20 лет могут записаться на них.

Первый онлайн-курс посвящен Flutter. Он подойдет как начинающим, так и тем, кто хочет научиться превращать код в работающие приложения. За семь уроков участники курса начнут создавать мобильные приложения для iOS и Android, веб-приложения и даже десктопные программы. Курс построен на практике: шаг за шагом участники соберут полноценное приложение погоды с реальными данными. Подробнее о курсе можно узнать по ссылке: онлайн-курс по Flutter.

Второй онлайн-курс посвящен Java. Он также подойдет новичкам и тем, кто хочет освоить еще один язык разработки. Участники курса узнают, как писать структурированный код, разберутся с базовыми конструкциями языка и постепенно освоят создание собственной консольной текстовой игры. Узнать больше о курсе можно здесь.

Выбрать программу обучения можно на сайте.