Школьники и студенты из Подмосковья приняли участие в чемпионате «Абилимпикс»
Областной чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов прошел на базе Серпуховского колледжа. Участники показали свои навыки работы в программе Word.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурсанты показали навыки форматирования текста и работы со шрифтами. Лучшими стали Ярослав Лавров из Дмитрова, Дмитрий Потылицын из Красногорска и Иван Немов из Мытищ.
«В соревнованиях приняли участие школьники и студенты из различных образовательных учреждений Московской области. Они показали свое мастерство в работе с текстом и программными инструментами. За отведенное время участникам необходимо было отформатировать четыре страницы текста, используя разные шрифты и элементы вставки», — рассказали в министерстве.
Чемпионат «Абилимпикс» имеет большое значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он позволяет им проявить свои навыки и способности.
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