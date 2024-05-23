Школьники и студенты из Подмосковья приняли участие в чемпионате «Абилимпикс»

Областной чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов прошел на базе Серпуховского колледжа. Участники показали свои навыки работы в программе Word.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурсанты показали навыки форматирования текста и работы со шрифтами. Лучшими стали Ярослав Лавров из Дмитрова, Дмитрий Потылицын из Красногорска и Иван Немов из Мытищ.

«В соревнованиях приняли участие школьники и студенты из различных образовательных учреждений Московской области. Они показали свое мастерство в работе с текстом и программными инструментами. За отведенное время участникам необходимо было отформатировать четыре страницы текста, используя разные шрифты и элементы вставки», — рассказали в министерстве.

Чемпионат «Абилимпикс» имеет большое значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он позволяет им проявить свои навыки и способности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».