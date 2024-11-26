Школьники и студенты из Химок пройдут курс в «Медиашколе Подмосковья»

Школьники и студенты из Химок примут участие в четырехдневном образовательном интенсиве, где их обучат основам журналистики. Наставниками ребят станут практикующие журналисты, блогеры, ведущие.

Участники медиашколы научатся писать грамотные тексты, брать интервью, снимать и продвигать материалы на медиаплощадках.

«Мы очень заинтересованы в воспитании молодых профессиональных кадров в области медиа, поиске талантливых и творческих ребят. Сейчас, как никогда, важно уметь работать с информацией, создавать качественный продукт», — поделилась руководитель министерства информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

Учеников Медиашколы ждут полезные лекции с дискуссиями, семинары, мастер-классы, паблик-токи. Каждый участник получит не только ценные навыки, но и собственное портфолио.

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