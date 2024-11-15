Школьники и студенты Балашихи приняли участие в форуме «Мы — Россия»

В Подмосковье заверщился четырехдневный межрегиональный молодежный форум «Мы— Россия», в котором приняли участие 47 жителей Балашихи. Программа форума состояла из пяти блоков, включая ораторское искусство, информационную безопасность, медиашколу, организацию мероприятий и социальные навыки. Участники имели возможность выбирать направления образовательных сессий в соответствии со своими интересами.

В ходе форума молодежь смогла пообщаться с рядом известных спикеров, среди которых были филолог и блогер Мария Смолина, телеведущий и тренер по публичным выступлениям Павел Смелов, корреспондент телеканала «360» Дмитрий Степанищев, event-продюсер Марта Сахелашвили, а также заместитель начальника управления по работе с ЮФО АНО «Диалог Регионы» Василий Плотников и главный редактор «Новое.Медиа» Лариса Ржондовская.

«Мы постарались придумать такую программу, чтобы каждый мог найти то, что ему ближе. Надеемся, что участники с пользой провели время, обрели новых друзей и надолго запомнят эти четыре дня нашего форума», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Форум организован Министерством информации и молодежной политики Московской области и стал флагманским молодежным мероприятием региона, проходящим уже второй год подряд. Участие в таком событии предоставляет молодежи уникальные возможности для самореализации и обмена опытом.

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