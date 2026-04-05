Школьники Химок выступили на научной конференции о здоровье и спорте

VI муниципальная научно-практическая встреча «Здоровье человека, физическая культура и спорт в современном мире» прошла 3 апреля в школе «Триумф». Участниками стали ученики со второго по 11 классы.

Ребята представили более 30 исследовательских проектов. Темы работ были разнообразны: от здорового образа жизни до цифровых инноваций в спорте. Среди них — «Влияние физической культуры на формирование здорового образа жизни подростков», «Психология допинга», «Эволюция комплекса „Готов к труду и обороне“ в СССР и современной России», «Использование виртуального тренера на основе искусственного интеллекта», «Массаж как профилактика травм» и «Футбол — мой любимый вид спорта».

Депутат партии «Единая Россия» Евгений Иноземцев отметил, что такие мероприятия пробуждают интерес к науке, развивают навыки анализа, помогают ставить цели и добиваться их самостоятельно. Конференция дает шанс проявить творческий подход и понять, как школьные знания применяются на практике — в спорте, медицине и технологиях.

Многие участники по-новому взглянули на сферу физической культуры и спорта, увидев ее связь с другими науками. Такой опыт стал для них мини-моделью научной среды с экспертизой и дискуссией.