Школьники Химок приняли участие в экологической акции

Учащиеся лицея № 10 сдали пластиковые и металлические отходы на переработку. Завершилась акция полезным уроком об экологии.

Школьникам напомнили о важности сохранения чистоты природы и рассказали о том, какую роль играет переработка вторсырья в мире.

«Подобные мероприятия позволяют вовлечь школьников в совместную работу по улучшению экологической ситуации, а также формируют культуру раздельного сбора отходов», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Помимо этого, ребятам рассказали, как правильно сортировать отходы. Такой подход к избавлению от мусора уменьшает затраты на производство новых товаров и позволяет более эффективно использовать ресурсы.

«Переработка отходов и использование вторичного сырья — важные направления не только российской, но и мировой повестки», — сказала Юлия Мамай.

Напомним, что в Химках специальные устройства по приему вторсырья установлены в каждом микрорайоне. Они расположены в десяти школах, культурных и спортивных учреждениях.