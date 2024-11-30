Школьники в Химках познакомились с военными трофеями на фестивале музеев

Учащиеся школы «Триумф» и «Тридцать первой школы» в Химках посетили фестиваль музеев в выставочном комплексе «Артишок». Экскурсоводы продемонстрировали им ценные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Среди уникальных трофеев можно было найти подлинные исторические документы, письма и фотографии героев, а также гильзы, части вооружения и обмундирования, предметы быта солдат и их личные вещи.

Кроме того, школьникам рассказали военную историю родного города, отметили заслуги земляков перед Отечеством.

Напомним, всего экспонаты для выставки школьных музеев предоставили 19 образовательных учреждений Химок. Также отдельный стенд подготовили местные краеведы.

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