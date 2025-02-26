Школьники Домодедова стали участниками профориентационного проекта

Проект «Правильный выбор — осознанный выбор» организовали для учащихся девятых классов во Дворце культуры и спорта «Мир». Школьники познакомились с разнообразными профессиями и их спецификой.

В ходе мероприятия девятиклассники прослушали мотивирующие лекции от представителей ряда компаний и кадрового центра Подмосковья. Образовательные учреждения организовали профориентационные мастер-классы. Ребята также ознакомились со спецификой работы в государственных исполнительных органах, включая Федеральную службу охраны, линейное управление МВД России в аэропорту Домодедово и отряд пограничного контроля ФСБ.

В мероприятии участвовали и родители старшеклассников, которые могли задать вопросы экспертам и получить ценные советы по поддержке своих детей при выборе будущей профессии. А представители колледжей и вузов договаривались с предприятиями о целевом обучении будущих студентов.

«Когда после сегодняшнего мероприятия наш выпускник отсюда выйдет, он должен для себя найти ответ на самый важный вопрос: что нового он узнал здесь, и насколько та информация, которую он здесь получил, поможет ему изменить его жизнь», — отметила заместитель главы городского округа Юлия Терещенко.

«Правильный выбор — осознанный выбор» является совместным проектом домодедовского управления образования, кадрового центра

Подмосковья, высших и средних учебных заведений.