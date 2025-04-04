Школьники Дмитровского округа разработали экомаршрут для всероссийской программы

В Подмосковье состоялся контрольный выезд в рамках международной программы Агентства стратегических инициатив «Классная страна». Цель проекта — создание образовательных маршрутов, которые позволят школьникам ближе познакомиться с природным и культурным наследием региона.

Для тестирования эксперты выбрали два маршрута, один из которых был разработан учениками и педагогами Яхромской школы № 1 и Вербилковской школы. Экомаршрут объединил несколько интересных объектов: Музей «Дом Петра Алексеевича Кропоткина», Музей Дмитровской лягушки, филиал ВНИРО в поселке Рыбное, а также ферму «Коза Ностра».

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин отметил, что школьники из Яхромы проделали огромную работу, создав маршрут, который не только знакомит с уникальными объектами Подмосковья, но и формирует у ребят ответственное отношение к природе.

«Уверен, что этот проект станет востребованным и привлечет внимание к экологическим инициативам региона», — сообщил глава.

Эксперты, педагоги и ученики высоко оценили маршрут за его познавательность, удобство логистики и вовлеченность участников. Такой подход к образовательному туризму может стать основой для новых программ дополнительного образования.