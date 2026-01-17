Школьники Дмитровского округа отметили День артиста

Музыкальный квартирник, приуроченный ко Дню артиста, прошел 15 января в молодежном центре «Квартал». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Квартирник Первых» и объединило творческих школьников.

Участниками встречи стали активисты «Движения Первых». В акустическом формате ребята исполняли песни из отечественных мультфильмов и кино, а также современные композиции. Неформальная обстановка способствовала живому общению и поддержке между участниками.

Особенностью квартирника стала камерная атмосфера: школьники сидели рядом, подпевали выступающим и поддерживали друг друга аплодисментами. Такой формат помогает подросткам чувствовать себя увереннее и раскрывать творческий потенциал.

«Очень важно создавать для ребят пространства, где они могут быть собой. Молодежные центры — это живое общение, поддержка и развитие талантов, которые обязательно пригодятся в будущем», — сказал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Участники отметили, что вечер получился теплым и запоминающимся, и выразили желание продолжать подобные встречи.