Школьники Черноголовки приняли участие в олимпиаде по музыке

Черноголовка, известная своими научными достижениями, на один день превратилась в центр музыкальной мысли. В стенах знаменитой Детской школы искусств имени Макуренковой прошла Межзональная теоретическая олимпиада, собравшая 43 ученика музыкальных школ и колледжей из семи городов региона.

География участников обширная: за звание лучших боролись представители Ногинска, Электростали, Павловского Посада, Щелкова, Балашихи, а также Москвы, включая воспитанников школы при Российской академии музыки имени Гнесиных.

«Музыкальная теория — дисциплина, требующая не только таланта, но и математической точности. Программа олимпиады была составлена так, чтобы проверить участников „на прочность“ сразу в нескольких направлениях. В блоке по сольфеджио ребятам предстояло написать музыкальный диктант, продемонстрировав идеальный слух, а также мгновенно распознать сложные интервалы и аккорды», — отметили организаторы.

Творческая часть испытаний включала пение мелодий с листа с обязательным дирижированием — проверку чувства ритма и артистизма. Самым смелым участникам предложили роль композиторов: им нужно было за короткое время сочинить оригинальную мелодию на предложенный ритмический рисунок. Первенство в дисциплине «Сольфеджио» завоевал Даниил Рузаков из Щелкова.

Хозяева площадки также не остались без наград: черноголовская ученица Анита Галышева заняла второе место. Однако настоящим «звездным часом» для ребят из Черноголовки стала номинация «Музыкальная литература». Лауреаты I степени: Софья Храпова и Анита Галышева. Лауреаты II степени: Михаил Нарышкин, Герман Александров, Павел Фокин. Лауреаты III степени: целая плеяда талантливых ребят, среди которых Милена Чистякова, Софья Яблочная, Никита Метельский и другие.