Школьники черноголовки примут участие в программе «Стратосферный спутник-2025»

В наукограде проходит финальный этап всероссийской образовательной научно-исследовательской программы «Стратосферный спутник-2025». Инициатива объединила 14 команд школьников и студентов со всей России, стремящихся воплотить в жизнь свои проекты — создание и запуск собственных стратосферных спутников.

Программа «Стратосферный спутник-2025» предоставляет юным энтузиастам возможность погрузиться в мир высоких технологий и космонавтики. Команды, приехавшие в Черноголовку, не просто представляют свои разработки, но и получают знания и опыт от ведущих экспертов и спикеров отрасли. Для участников организованы лекции, мастер-классы и экскурсии. В течение финального этапа участники смогут доработать свои проекты, устранить выявленные недочеты и подготовиться к главному событию — запуску своих спутников в стратосферу, на высоту до 20 километров.

«Мы рады принять у себя финальный этап всероссийской программы „Стратосферный спутник-2025“, которая проходит при поддержке Роскосмоса. И это здорово: наш наукоград становится местом, где школьники и студенты делают первые шаги в космос», — отметили в арт-пространстве «Восход».

По словам организаторов, цель «Стратосферного спутника-2025» — привлечь молодых людей к деятельности в высокотехнологичных отраслях, стимулировать интерес к передовым исследованиям в области космонавтики и способствовать формированию нового поколения инженеров и ученых. Под руководством кураторов школьники и студенты осваивают все этапы создания спутника — от проектирования и сборки до тестирования и подготовки к запуску.