Школьники Бронниц познакомились с работой коммунальных служб

Экскурсия началась с ознакомления с парком специализированной техники. Школьникам продемонстрировали комбинированные дорожные машины с пескоразбрасывателями, автовышку, тракторы, минипогрузчики и ручную механизированную технику. Учащиеся узнали, что одна и та же техника может использоваться в разное время года при смене навесного оборудования.

Наиболее захватывающим моментом стало возможность посидеть в кабинах тракторов и дорожных машин. Ребята изучали пульты управления и оборудование, представляя себя в роли водителей и уборщиков. Им показали, что поддержание чистоты в городе — это сложная и ответственная работа, требующая высокой квалификации.

Заместитель директора МБУ «Благоустройство» Лев Шмелев рассказал школьникам о самых востребованных специальностях в сфере ЖКХ, таких как водители многофункциональной техники, слесари-ремонтники и механизаторы. Он отметил, что предприятие уже ждет молодые кадры, и некоторые выпускники колледжей успешно работают здесь.

Экскурсия была организована региональным отделением «Движения Первых» и проектом «Навигаторы детства». Главная цель таких мероприятий — не только познакомить молодежь с работой обслуживающих служб, но и показать значимость рабочих профессий.