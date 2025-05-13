Школьники Богородского округа встретились с ветеранами пансионата «Ногинский»

Волонтерская группа ребят поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в пансионате «Ногинский» с юбилейной годовщиной Великой Победы. Школьники пообщались со старшим поколением и подарили им свои творческие номера.

Ученики Центра образования № 21, кадеты пятых и шестых классов к встрече готовились очень ответственно. Репетировали, учили слова. И вот долгожданный момент. Школьники подарили бабушкам и дедушкам творческие подарки в виде стихотворений и песен, преподнесли небольшие сувениры и пожелали подопечным пансионата крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой.

Встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Ветераны были очень растроганы визитом юных гостей. После каждого выступления они аплодировали детям. Участники встречи надеются, что этот праздничный день оставит теплые воспоминания в сердцах ветеранов и еще раз напомнит всем о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигу нашего народа.