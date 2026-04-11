Школьники Богородского округа участвовали в олимпиаде по истории

Учащиеся Центра образования № 2 имени Короленко 9 апреля приняли участие в региональном этапе Подмосковной олимпиады школьников «История и музеи». Соревнование проходит в два тура: дистанционный состоялся в декабре 2025 года, очный — с 6 по 19 апреля 2026 года.

В этом году задания связаны с изучением истории русского декоративно-прикладного искусства, а именно традиционных центров лаковой миниатюры. Олимпиада проходит на базе музея «Новый Иерусалим», где организована временная выставка «Лаки. Большая история в миниатюре», приуроченная к 230-летию Федоскинского промысла. Экспозиция объединила около 300 произведений из шести музеев и частных коллекций.

В ходе выполнения заданий школьники познакомились с уникальными экспонатами: лаковой живописью на шкатулках, панно, табакерках и брошах. Особое внимание уделили отличиям четырех школ: Федоскино (реалистичная живопись маслом, объем, светотень); Палех, Мстера, Холуй (темперная живопись по черному лаку, стилизация под древнерусскую иконопись, миниатюрность письма).

На выставке наглядно показано, как в крошечных формах мастера отражали историю страны: от народных гуляний и «Слова о полку Игореве» до событий XX века. Экспонаты позволили выполнить задания на сравнение школ, атрибуцию произведений и анализ сюжетов. Участниками олимпиады могли стать учащиеся 7–11 классов образовательных организаций Московской области.