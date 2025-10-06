Школьники Богородского округа стали участниками проекта «Окно в медицину»

В Центре образования № 5 имени Максима Сураева состоялось мероприятие, которое дало возможность старшеклассникам из Богородского округа побольше узнать о медицинских профессиях. Студенты медицинского университета провели ряд мастер-классов, направленных на профориентацию будущих специалистов.

Участники мероприятия получили уникальную возможность познакомиться с практическими аспектами работы врачей. Пятикурсник Матвей Петровский, ассистент пластического хирурга, продемонстрировал использование хирургических инструментов и научил ребят накладывать швы и вязать узлы. Студентка Юлия Устякина объяснила, как правильно брать кровь и определять группу, что вызвало неподдельный интерес у школьников.

Будущий стоматолог Алексей Котенев показал основы своей профессии, включая процедуру удаления зубного нерва и самого зуба. Все присутствующие с увлечением выполняли задания.

Такой подход к профориентации позволяет школьникам не только знакомиться с профессиями, но и получать практические навыки. Организаторы планируют продолжать проводить подобные мероприятия, чтобы расширить горизонты для молодежи.