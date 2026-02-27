Школьники Богородского округа стали участниками патриотической программы

Интеллектуальная конкурсная программа «Во славу Отечества» прошла на базе центра образования для детей и взрослых «Академия творчества» в Ногинске. В соревнованиях по истории приняли участие учащиеся седьмых классов школ Богородского округа.

Программа включала семь увлекательных конкурсов, посвященных самым разным темам: государственным символам Российской Федерации; выдающимся историческим личностям; ключевым датам отечественной истории; фильмам о Великой Отечественной войне; патриотическим песням о России; пословицам о Родине; особенностям и традициям военных профессий.

Все участники получили грамоты Управления образования. А команды, показавшие лучшие результаты, были отмечены наградами за призовые места.

Ребята изучали исторические факты, знакомились с ключевыми датами и героями нашей страны, готовились к вопросам различной степени сложности. Победителями конкурса стали Центр образования № 45 и «Ломоносовский лицей».