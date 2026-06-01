Школьники Богородского округа стали победителями областного конкурса

29 мая в Домодедово завершился областной фестиваль детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». Фестиваль проходил в течение всего учебного года.

В рамках гала‑концерта состоялась яркая церемония награждения победителей и призеров различных конкурсов фестиваля, среди которых — учащиеся из Богородского округа. Так, в число победителей вошли обучающиеся Центра образования № 35.

В этом учебном году свыше 50 ребят из данного Центра образования представили свои работы в самых разных направлениях: от хореографии до медиа, декоративно-прикладного искусства и живописи. Талант детей был по достоинству оценен жюри — 3 участника стали победителями и призерами.

Руководство школы уже поздравило ребят с блестящим результатом и поблагодарило их наставников за кропотливый труд, терпение и веру в своих воспитанников. А для тех, кто только начинает свой творческий путь или хочет вновь испытать свои силы, спешим сообщить: новый сезон фестиваля стартует уже в сентябре.