Школьники Богородского округа разработали проекты экологичных поездов

Выпускники «Центра образования № 35» приняли участие в игровой программе интеллектуального развития и представили поезда на альтернативных источниках энергии. Мероприятие было организовано отделением «Движение Первых» совместно с РЖД.

Игровая программа состояла из трех этапов. На первом — «Проектирование будущего» — участники предлагали идеи по развитию железнодорожной инфраструктуры, концепции станций и вагонов. Второй этап «Командообразование» включал решение сложных задач, где школьники проявили навыки работы в группе. Завершающим этапом стала презентация готовых проектов.

Помимо поездов, ребята представили другие разработки: концепцию комфортной городской станции будущего, а также проект цифрового помощника для пассажиров с ограниченными возможностями.

По словам участников, мероприятие оставило яркие впечатления. Школьники высоко оценили организацию, полезность полученных навыков и возможность участвовать в таком значимом событии.