Школьники Богородского округа проверили знания на Евразийском диктанте

Школьникам предстояло ответить на 30 заданий. Там были собраны самые распространенные и опасные сценарии, с которыми дети могут столкнуться в повседневной жизни. Ребята искали ответы на непростые, но жизненно важные вопросы: как отличить реального сотрудника банка от нейросети, можно ли доверять QR‑коду, размещенному на улице, и почему ни в коем случае нельзя диктовать код из СМС даже тому, кто представляется «следователем».

В ходе диктанта школьникам продемонстрировали разбор реальных схем мошенников. Это помогло ребятам увидеть, насколько легко можно потерять бдительность, и понять, какие простые, но эффективные шаги помогут защитить личные данные и не стать жертвой обмана.

Особым гостем мероприятия стал депутат Богородского округа Сергей Катков. Он не только вместе со школьниками принял участие в диктанте, но и после поделился с ребятами собственным опытом безопасного поведения в сети, а также ответил на многочисленные вопросы. Живой и откровенный диалог оказался максимально полезным: школьники смогли услышать не просто общие рекомендации, а реальные примеры и советы от взрослого, который понимает специфику современных цифровых угроз.