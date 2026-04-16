Школьники Богородского округа приняли участие в Водопьяновских чтениях

15 апреля восьмиклассники Центра образования № 25 имени Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова — участники клуба «Музейное дело» — присоединились к III межрегиональным образовательно-просветительским Водопьяновским чтениям. Ребята выступили с докладом на тему «Сохраняем прошлое — создаем будущее».

Мероприятие приурочено к Году единства народов России и прошло в формате видеоконференцсвязи. Онлайн конференция объединила школы Московской, Владимирской и Липецкой областей, которые носят имя прославленного летчика.

Клуб «Музейное дело» действует на базе школьного историко-краеведческого музея «Память сердца». Руководит музеем учитель истории и обществознания Татьяна Столбова. Участники клуба занимаются сбором, изучением и сохранением исторических материалов, а также проводят экскурсии и просветительские мероприятия для школьников и гостей.

В своем выступлении ребята поделились опытом работы по следующим направлениям: сбор и систематизация экспонатов, работа с архивами и семейными историями, организация выставок, просветительская деятельность— проведение экскурсий, уроков мужества.

По словам школьников, участие в чтениях стало для них важной площадкой для обмена опытом с другими регионами.