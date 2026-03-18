Школьники Богородского округа приняли участие в телемосте с Крымом

Телемост «Крым: мост между эпохами» организовало Министерство культуры Республики Крым. В нем приняли участие ученики Центра образования № 21 Богородского округа, студенты колледжа «Энергия», Ассоциация ветеранов СВО и специалисты Городской библиотеки филиал № 1.

Среди выступивших была учащаяся Центра образования № 21 Надежда Веселова. Школьница исполнила песню «Родина». Студенты в рамках акции прочитали стихи о любви к Родине. В свою очередь, политологи и жители полуострова поделились своими впечатлениями о произошедших исторических событиях.

Референдум 2014 года вызвал широкий резонанс как среди местных жителей, так и среди мировых политиков. 12 лет прошло с момента исторического воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Жители рассказали о своем личном опыте участия в голосовании и выразили гордость за сделанный выбор. Эксперты проанализировали изменения, произошедшие в регионе после референдума, отметив положительные перемены в разных сферах жизни. Появляются дороги и мосты, строятся больницы и поликлиники, школы и детские сады, обновляется инфраструктура. Уже реализовано более 700 строительных проектов, построено полторы тысячи километров новых дорог. Жизнь, учеба и работа на полуострове становятся комфортнее с каждым годом.