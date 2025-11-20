Школьники Богородского округа познакомились с производством бетона

В рамках проекта «Билет в будущее» учащиеся Центра образования № 83 посетили одно из крупнейших предприятий округа — «Богородский растворо-бетонный узел». Данная экскурсия была организована с целью ознакомления учащихся с производственными процессами и востребованными профессиями в строительной индустрии.

Сотрудники завода рассказали юным гостям об истории предприятия, раскрыв ключевые этапы его становления и развития. Особое внимание было уделено особенностям технологического процесса, включая инновационные методы и оборудование, используемые в производстве строительных материалов.

Школьники, затаив дыхание, наблюдали за экспериментальными замесами декоративных элементов, что позволило им получить наглядное представление о тонкостях технологического процесса и его значимости в создании эстетически привлекательных и функциональных объектов.

Побывали они и в лаборатории, где происходит настоящая магия превращения одних веществ в другие. Экскурсия получилась познавательной.