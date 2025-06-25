Школьники Богородского округа посетили знаковые места Москвы

Ребята побывали в парке «Патриот» и на Красной площади. С путешествием «Умные каникулы» школьники получили новые знания.

Уникальный парк под открытым небом, расположенный в Одинцовском районе Подмосковья, впечатлил юных жителей Богородского округа. Ребята погрузились в путешествие во времени, оказавшись среди легендарной бронетехники, артиллерийских орудий и самолетов, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Школьники увидели Танковый музей, где представлены уникальные образцы бронетехники, включая знаменитый Т-34 и даже трофейные машины, партизанскую деревню — точную реконструкцию быта партизанских отрядов с землянками, штабами и полевыми кухнями. Ребята осмотрели экспонаты и интерактивные экспозиции музейного комплекса «Дорога памяти».

Те, кто выбрал поездку в Москву, побывали в парке «Зарядье», прогулялись по Парящему мосту. Особенный восторг у всех вызвал аттракцион «Полет над Москвой». С помощью современных технологий школьники словно поднялись на высоту 1000 метров и увидели город с высоты птичьего полета.