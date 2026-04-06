Школьники Богородского округа посетили выставку оружия

3 апреля Станичное казачье общество Богородского округа во главе с атаманом Александром Полевым подготовили сюрприз для казачат. Ученики пятого класса Центра образования № 8 посетили выставку оружия времен Великой Отечественной войны.

В экспозиции было представлено огромное разнообразие образцов, которые предоставили друзья казачьей станицы — патриотический центр «Защитник».

Юным посетителям рассказали историю создания и усовершенствования оружия директор центра Анатолий Мясников и старший инструктор Алексей Старцев. Как отметили организаторы выставки, советское оружие отличалось простотой производства и надежностью в суровых фронтовых условиях. Например, винтовка Мосина была основным оружием пехоты. Надежная магазинная винтовка ППШ-41 — самый массовый пистолет-пулемет Красной Армии, узнаваемый по дисковому магазину на 71 патрон. Пистолет-пулемет Судаева считался лучшим во времена войны благодаря компактности и технологичности. Самозарядная винтовка Токарева, часто использовалась снайперами и морской пехотой.

Выставка вызвала неподдельный интерес у ребят, которые смогли подержать экспонаты в руках. Школьники переходили от одного образца к другому, задавая вопросы организаторам.