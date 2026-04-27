Школьники Богородского округа посетили приют для бездомных животных

Шестиклассники из Центра образования № 9 вместе с педагогами побывали в муниципальном приюте. Ребята и их родители собрали целую машину полезных и нужных вещей: корма и лакомства, теплые подстилки и пледы, игрушки и средства по уходу.

Самым трогательным моментом стала прогулка с собаками. Для питомцев приюта человек на другом конце поводка — настоящее событие. Школьники проявили терпение и чуткость, а животные в ответ подарили им море радости и доброты. Даже самые стеснительные ребята быстро нашли общий язык с постояльцами приюта.

Эти встречи учат детей главному: мир меняется не от громких слов, а от реальных дел. Каждый такой визит оставляет след в душе и у школьников, и у четвероногих подопечных. Ребята решили, что обязательно приедут сюда снова. Такие поездки становятся для них настоящим уроком сопереживания и ответственности.