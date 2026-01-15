Школьники Богородского округа посетили агропромышленный комплекс

Уникальная интерактивная экспозиция «Город профессий АПК „Я в Агро“» проходила в «Тимирязев Центре» в Москве. Ребята из Богородского округа решили не оставаться в стороне от столь масштабного мероприятия.

Учащиеся Центров образования № 3 и № 4 стали участниками увлекательно-познавательного процесса, в рамках которого познакомились со спецификой и возможностями современного сельского хозяйства и попробовали себя в разных аграрных профессиях.

Площадка представляла собой несколько локаций, каждая из которых посвящена определенной тематике: землеведению, растениеводству, садоводству, животноводству, ветеринарии.

Интересный маршрут с практическими заданиями открыл школьникам мир современного агропромышленного комплекса. Ребята узнали, как технологии меняют сельское хозяйство, пройдя захватывающий квест с максимальной геймификацией. Юные гости управляли агродронами, работали в лаборатории будущего и с VR-симуляторами.

Ребята признались, что эта экскурсия поменяла их взгляд на сельское хозяйство и показала другую реальность. Особенно их удивило, как технологии помогают управлять целыми фермами и следить за здоровьем животных. Возможно, кто-то из них уже задумался о том, чтобы связать свое будущее с агрономией.