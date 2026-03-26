Школьники Богородского округа побывали на коммунальном предприятии

24 марта учащиеся Богородского округа побывали на увлекательной, профориентационной экскурсии в Ногинске. Ребята из Центров образования № 4 и № 21, в том числе, активисты «Движения первых», познакомились с работой предприятия коммунального хозяйства.

Напомним, в начале этого года произошло объединения двух МБУ — «Благосферы» и «Городского хозяйства». В настоящее время здесь насчитывается порядка 140- 150 единиц техники (в том числе, тракторы, самосвалы, грейдеры, погрузчики), работают более 400 сотрудников.

Заместитель директора Андрей Озеров, посвятивший профессиональной деятельности более 20 лет, познакомил семиклассников со спецификой и особенностями работы коммунальных служб. В частности, он подробно рассказал о тех задачах, которые пришлось выполнять нынешней суровой зимой, запомнившейся обильными снегопадами. Почти два с половиной месяца, в круглосуточном режиме, без выходных и праздников, велись работы — осуществлялась расчистка проезжей части и пешеходных зон, общественных территорий, их обработка от гололеда ПСС, вывоз снега.

Каждую ночь было задействовано порядка 25 единиц техники, вывозили приблизительно 2 тысячи кубов в сутки. Также сотрудники МБУ оказывали посильную помощь социально значимым объектам, в том числе, дошкольным образовательным учреждениям.

Ребятам показали технику, предназначенную для зимнего и летнего содержания территорий. Рассказали об условиях и оплате труда. Это знакомство позволило юным слушателям понять, насколько важен и уважаем труд работников ЖКХ, обеспечивающих комфортную жизнедеятельность населения и безопасность целого округа.