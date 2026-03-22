Школьники Богородского округа победили на региональном конкурсе проектов

Мероприятие «Большие вызовы» состоялось 18 марта в гимназии имени Е. М. Примакова. Восьмиклассник из Центра образования № 4 Егор Космачев представил и защитил свой проект.

Егор представил исследовательскую работу на тему: «Визуальные маркеры нарушений липидного обмена как способ выявления предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям». Несмотря на сложность темы, он достойно выступил и убедительно ответил на вопросы авторитетных экспертов.

Участник поделился, что сначала немного волновался, поскольку конкуренция была серьезная, но как только началось выступление, волнение отступило, и он уверенно провел презентацию.

Стали известны первые итоги конкурса. Победителем в направлении «Космические технологии» признана девятиклассница из Центра образования № 3 Дария Прохина — ее пригласили на заключительный этап в «Сириус».

Приглашения на профильные смены и программы в марте также получили одиннадцатиклассница из Центра образования № 21 Полина Максимова (направление «Современная энергетика»), девятиклассница из Центра образования № 9 Арина Тихонова (направление «Генетика и биомедицина», исследование качеств молока разных торговых марок) и девятиклассник из Центра образования № 4 Антон Осин (направление «Большие данные, искусственный интеллект, автоматизированные системы и информационная безопасность»).