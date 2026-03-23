Школьники Богородского округа победили на областном турнире по математике

Командные состязания для пятых-шестых классов прошли в рамках 19-го турнира «Kostroma Open» с 15 по 20 марта. Участвовали 26 команд из Московской области, Волгограда и Москвы.

Богородский округ представлял шестиклассник из Центра образования № 83 Глеб Алиев.

В отличие от индивидуальных конкурсов и олимпиад, для успешного выступления в командных соревнованиях нужны не только знания, но и умение слаженно работать. Ребята вместе находили решения в условиях ограниченного времени. Общий результат зависел от вклада каждого участника. На протяжении шести дней школьники решали сложные задачи.

Глеб и его друзья по команде «Взлет-1» продемонстрировали грамотную стратегию и настоящий командный дух, заслуженно стали победителями турнира и удостоились титула «Лучшая команда» в параллели.

По словам участников, соревнования были довольно сложными, задачи — очень интересными, а процесс — увлекательным. Ребята особенно отметили душевную атмосферу.