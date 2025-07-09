Школьники Богородского округа освоили 3D-моделирование

В июне на площадке образовательного учреждения была организована смена «Умные каникулы» для школьников Богородского округа. Одним из самых востребованных направлений как раз стал трек «Компьютерное зрение и 3D-моделирование».

В течении двух недель ребята знакомились с основами современных цифровых технологий. Под руководством опытных педагогов юные слушатели учились работать с программами для 3D-моделирования, создавали собственные виртуальные объекты и даже пробовали печатать их на 3D-принтере.

На занятиях по компьютерному зрению школьники узнали, как компьютеры «видят» окружающий мир, и попробовали реализовать простейшие проекты по распознаванию изображений.

Смена прошла в атмосфере творчества и командной работы. Каждый смог проявить свои таланты, освоить новое и в дружеской обстановке пообщаться с единомышленниками. По итогам смены ребята представили свои проекты.