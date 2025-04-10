Школьники Богородского округа навестили воспитанников центра для детей-сирот

Доброе дело решили сделать учащиеся восьмых и девятых классов центра образования «Богородский». Они вместе с классными руководителями Светланой Бабышевой и Натальей Зубачевой побывали в центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ребята дарили улыбки, пели песни и даже устроили интерактивные мастер-классы для маленьких подопечных центра. Их обучили новому творческому способу рисования — эбру. Это древняя техника живописи красками по воде с дальнейшим перенесением рисунка на твердую основу: бумагу, ткань или кожу.

Гости приехали к детям не с пустыми руками. Привезли сладкие угощения, развивающие игры и подарки. Завершилась встреча в теплой атмосфере за чашкой чая.

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