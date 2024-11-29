Рождественские чтения прошли в Богородском округе

Ежегодно в школах Подмосковья проходят Рождественские чтения. В следующем году беседы будут посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На Рождественских чтениях речь всегда идет об образовании истории, жизни и культуре. «Времена, когда молятся все» — так называлась беседа с учениками Центра образования № 83, которая прошла в Богородском округе. В 2025 году чтения будут посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Рождественские чтения всегда проходят на особенно актуальные темы и вызовы, которые стоят перед нами в тот или иной период времени. И, конечно же, сейчас, в условиях ведения боевых действий, юбилейная дата 80-летия Великой победы особенно актуальна. Нужны говорить на такие темы, особенно с нашими детьми», — подчеркнул настоятель Александро-Невского храма в Ногинске-9 Вячеслав Краснов.

Отец Вячеслав рассказал ребятам о важности сохранения памяти о подвигах наших солдат. На встрече прозвучали патриотические рассказы и стихи.

Учащиеся, в свою очередь, выступили с докладами. Рассказали о своих прадедах, которые воевали на полях сражений Великой Отечественной.

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