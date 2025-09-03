Школьники Балашихи приняли участие в акции «Корм вместо цветов»

В День знаний ученики гимназии № 11 городского округа Балашиха вместе с родителями и педагогами присоединились к всероссийской акции «Корм вместо цветов». Вместо традиционных букетов ребята решили оказать помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке — приюту для животных «Преданное сердце».

Ученики из классов 5/14, 3/13, 6/11 и 9/07 внесли свой вклад в доброе дело: они собрали корм, игрушки и необходимые вещи для четвероногих подопечных приюта. Все подарки были торжественно переданы сотрудникам учреждения, а ребята получили возможность лично познакомиться с животными и провести с ними время.

Акция «Корм вместо цветов» набирает популярность во многих школах России. Она помогает заменить привычные букеты, которые быстро увядают, на более значимую и полезную помощь тем, кто действительно в ней нуждается. В различных городах собранные средства и подарки направляются в приюты для животных, детские дома и благотворительные организации.

Гимназия № 11 не только отметила начало учебного года, но и поддержала социально значимую инициативу, воспитав у школьников чувство ответственности и сострадания.