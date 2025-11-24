Школьники Балашихи посетили предприятие «Аэроспейс Кэпитал»

Учащиеся инженерного класса школы № 30 из микрорайона Авиаторов Балашихи посетили предприятие «Аэроспейс Кэпитал» — российскую компанию, занимающуюся разработкой и выпуском систем отделения для космических аппаратов формата Кубсат.

Ребятам рассказали, как те знания, которые они получают в школе и вузе, находят практическое применение в реальных проектах космической отрасли. Школьники увидели производственные процессы, познакомились с современным оборудованием и узнали о этапах подготовки космических аппаратов к запуску.

Особый интерес вызвал процесс интеграции спутника. Уже в конце декабря аппарат планирует отправиться на орбиту с космодрома Восточный. Миссия спутника имеет стратегическое значение: мониторинг Северного морского пути, что важно для развития Арктического региона России.

Такие встречи расширяют горизонты учащихся, знакомят их с передовыми технологиями и мотивируют к выбору востребованных инженерных специальностей, открывая перспективы работы на инновационных предприятиях родного города.